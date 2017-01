Guen DCN photo special

Tra i writer che negli anni ’90 hanno fatto la storia del graffiti writing milanese, uno di questi è Guen DCN.

Interamente votato all’originalità, esprime perfettamente la cultura milanese di quegli anni: in cui una spiccata cifra stilistica personale era l’unico obiettivo perseguibile. Per chiudere in bellezza il 2015, vi lasciamo con questo piccolo doveroso tributo “full metal”, arrivederci nel 2016 con la parte stradaiola… le foto son quello che sono, but who cares?

crisy guen - milano



guen - milano 2002



guen - milano 2002



guen - milano 2004



guen - milano 2005



nail + guen - milano



nail + guen - milano



